Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о конфликте Ильи Бера и Александра Друзя
Российский автор и исполнитель Сергей Шнуров написал стих о конфликте, возникшем между магистром передачи «Что? Где? Когда?» Александром Друзем и главным редактором телепрограммы «Кто хочет стать миллионером?» Ильей Бером. Соответствующий пост знаменитость разместил в своем микроблоге социальной сети Instagram.
Конфликт возник после того, как Бер обвинил Друзя в предпринятой попытке подкупить его. Редактор сообщил об этом общественности с помощью своей официальной страницы в LiveJournal. Бер заявил: Александр Друзь позвонил перед записью передачи с его участием и предложил заранее предоставить ему ответы на вопросы, которые будут заданы во время эфира. Магистр пообещал выплатить редактору часть выигранных таким образом денег. На следующий день Друзь дал комментарии представителям СМИ по поводу заявление Бера. Он сообщил, что во время обсуждения будущих съемок, главред сам предложил знатоку купить у него все ответы.
Сергей Шнуров в своем стихотворении подчеркнул, что своим поступком Илья Бер «потопил» ни только Александра Друзя, но и самого себя.
На сегодняшний день оба фигуранта, которые задействованы в конфликте, отстранены от съемок передач Первого канала.
Конфликт возник после того, как Бер обвинил Друзя в предпринятой попытке подкупить его. Редактор сообщил об этом общественности с помощью своей официальной страницы в LiveJournal. Бер заявил: Александр Друзь позвонил перед записью передачи с его участием и предложил заранее предоставить ему ответы на вопросы, которые будут заданы во время эфира. Магистр пообещал выплатить редактору часть выигранных таким образом денег. На следующий день Друзь дал комментарии представителям СМИ по поводу заявление Бера. Он сообщил, что во время обсуждения будущих съемок, главред сам предложил знатоку купить у него все ответы.
Сергей Шнуров в своем стихотворении подчеркнул, что своим поступком Илья Бер «потопил» ни только Александра Друзя, но и самого себя.
На сегодняшний день оба фигуранта, которые задействованы в конфликте, отстранены от съемок передач Первого канала.
ШоуБиз
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 10:00