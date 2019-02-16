В Сети появилось видео с испытаний нового российского танка Т-90МС





Ролик, выложенный в интернете, показывает ходовые испытания Т-90МС, работу команды экипажа, возможности стрельбы. Андрей Терликов, являющийся генеральным директором Уральского КБ, рассказал, что речь ведётся об экспортной вариации Т-90М. Боевая машина наделена ЕСУ ТЗ - единственной системой управления тактическим звеном. Она позволяет танку принимать участие в сетецентрических боевых действиях, а также эффективно решать различные поставленные задачи в случае использования новых методов координации боевых действий. БМ может создать единую информационную сеть, проводить онлайн-обмен данными между разными техническими средствами, которые участвуют в рамках операции. За счёт задействованных программ формируется единая картинка, позволяющая уточнять позиции, а также наносить удары с большой точностью по разным целям.Т-90МС обладает хорошей мобильностью. У танка обновили пушку. Данные новшества не увеличили массу боевой машины. Она составляет до 50 тонн. Модернизированный танк поступит на вооружение российской армии в текущем году.