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Моника Беллуччи опубликовала в Instagram пикантные фото в платье-комбинации

Итальянская актриса Моника Беллуччи порадовала своих подписчиков новыми пикантными фотографиями в платье-комбинации. Соответствующая публикация появилась в официальном микроблоге социальной сети Instagram.
Моника Беллуччи опубликовала в Instagram пикантные фото в платье-комбинации

Звезда голубых экранов не перестает удивлять фанатов своим внешним видом. В свои 54 года она остается секс-символом многих поклонников кино. Разделяют их мнение большое количество мировых средств массовой информации, которые постоянно признают знаменитость одной из самых красивых актрис современности.

Моника Беллуччи выложила в социальную сеть фотоснимок, на котором изображена в платье-комбинации, украшенном корсетом и пышной юбкой. Наряд телесного цвета полностью подчеркивает фигуру и формы звезды, выставляя на показ ее оголенные плечи. Свой образ кумир миллионов дополнила утонченным белым колье с вставкой в виде рубинового камня.

Фанаты знаменитости моментально отреагировали на публикацию. Они «засыпали» звезду комментариями, в которых не устают удивляться ее красоте и таланту.



 
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Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:12

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