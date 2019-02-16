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Chevrolet eCopo Camaro Electric разогнался до скорости более 215 км/час

В интернете опубликовали видео, демонстрирующее разгон новой версии Chevrolet eCopo Camaro Electric. Авто смогло достичь скорости в 215 км/час. Модель за 9,84 сек. прошла 0,4 км.
Chevrolet eCopo Camaro Electric разогнался до скорости более 215 км/час

По словам представителей фирмы, их авто составит конкуренцию Tesla Model S P100D. Версию Camaro Electric испытывали в рамках трассы Auto Club Raceway. Электрокар в ходе первого заезда смог показать максимальную скорость, которая составила 214,67 км/час. Транспортное средство за 10,02 сек. преодолело четверть мили. После этого представители бренда заявили, что в данном случае речь идёт о неполной мощности машины. В данном заезде транспортное средство показало только 80 процентов своих возможностей. Со второй попытки авто разогналось до 215,76 км/час за 9,84 сек. Патрик МакКью, являющийся водителем авто, заявил, что из данного электрокара он способен «выжать» лучший результат, однако ему требуется больше практики.

Между тем, уже данных результатов достаточно, чтобы стать претендентом на место среди рекордсменов ассоциации NEDRA. В данном рейтинге первое место досталось электрокару Shock and Awe, преодолевшему за 8,328 сек. четверть мили. Данным авто управлял также Патрик МакКью.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:36

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