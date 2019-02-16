Chevrolet Caprice собрали под заказ из трех различных автомобилей





Задняя панель была позаимствована у Соrvette. Транспортное средство обладает двойной выхлопной системой, а также 17-дюймовыми колёсами. Между тем, внешний дизайн автомобиля является довольно уникальным. Салон машины схож с авто Caprice и отделан кожей, имеются деревянные вставки, дополняющие интерьер. Сидения имеют эмблему SS. Авто получило кондиционер, а также электрические стеклоподъёмники.Подкапотное пространство включает 6,2-литровый силовой агрегат V8, доставшийся авто от версии Chevrolet Camaro. При этом о спецификациях информация пока отсутствует. Силовой агрегат оснащается впуском холодного воздуха. Он функционирует совместно с четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Данное гибридное транспортное средство расценивается в 24 995 долларов.