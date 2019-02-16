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Chevrolet Caprice собрали под заказ из трех различных автомобилей

В Сети появилась информация об изготовленном по индивидуальному заказу Chevrolet Caprice, который включает в себя части трёх различных авто. Основой транспортного средства является универсал Саprice.
Chevrolet Caprice собрали под заказ из трех различных автомобилей

Задняя панель была позаимствована у Соrvette. Транспортное средство обладает двойной выхлопной системой, а также 17-дюймовыми колёсами. Между тем, внешний дизайн автомобиля является довольно уникальным. Салон машины схож с авто Caprice и отделан кожей, имеются деревянные вставки, дополняющие интерьер. Сидения имеют эмблему SS. Авто получило кондиционер, а также электрические стеклоподъёмники.

Подкапотное пространство включает 6,2-литровый силовой агрегат V8, доставшийся авто от версии Chevrolet Camaro. При этом о спецификациях информация пока отсутствует. Силовой агрегат оснащается впуском холодного воздуха. Он функционирует совместно с четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Данное гибридное транспортное средство расценивается в 24 995 долларов.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:00

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