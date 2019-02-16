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Ученые смогли разгадать тайну полярного сияния

Ученым из Соединенных Штатов Америки удалось разгадать тайну полярного сияния. Оказывается, оно появляется в результате взаимодействия магнитных полей Земли и Солнца.
Ученые смогли разгадать тайну полярного сияния

Специалисты подчеркнули, что каждое новое полярное сияние кардинально отличается от предыдущих. Оно имеет другой цвет, форму, место появления. Благодаря исследованиям удалось установить, что это зависит от магнитных полей планеты Земля и звезды Солнце, которые, вступая во взаимодействие, порождают необычное природное явление.

Магнитное поле Земли – это стержень. Он начинается в центре одного полюса и, проходя через ядро планеты, доходит до центра другого. За пределами Земли он создает вокруг планеты защитный шар. На него постоянно производит давление силовое поле Солнца, так как оно намного сильнее. В зависимости от расстояния между объектами меняется сила влияния.

Учитывая тот факт, что ось планеты наклонена, один из полюсов расположен ближе к светилу. Это приводит к тому, что магнитное поле Земли постоянно приобретает разный вид и отображается разным полярным сиянием.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 09:24

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