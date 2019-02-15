На инвестфоруме в Сочи обсудили реформы тарифного регулирования в электросетевом комплексе РФ





Работу круглого стола возглавил российский министр энергетики А.В. Новак. Наиболее обсуждаемым вопросом заседания стала тема долгосрочного тарифообразование в электросетевой структуре РФ на базе фиксированных затрат.«Механизм “длинных” регуляторных соглашений имеет чрезвычайную важность как для отдельно взятых российских субъектов – в том числе и Москвы, так и для всего федерального электросетевого комплекса. Новые подходы в вопросе регулирования ставок на передачу тепла и электроэнергии обеспечат более жесткий контроль работы сетевых компаний и сделают уровень тарифов предсказуемым не на несколько лет вперед, а в долгосрочной перспективе», – подчеркнул Владимир Ефимов по итогам дискуссии.