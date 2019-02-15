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На инвестфоруме в Сочи обсудили реформы тарифного регулирования в электросетевом комплексе РФ

Вице-мэр Москвы по вопросам экономполитики и земельно-имущественных отношений Владимир Ефимов принял участие в работе круглого стола с главами субъектов РФ «Развитие электросетевого комплекса субъектов РФ в эпоху глобальных технологических изменений». Заседание прошло в рамках Российского инвестиционного форума (РИФ-2019), который открылся в Сочи 14 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента экономической политики и развития Москвы.
На инвестфоруме в Сочи обсудили реформы тарифного регулирования в электросетевом комплексе РФ

Работу круглого стола возглавил российский министр энергетики А.В. Новак. Наиболее обсуждаемым вопросом заседания стала тема долгосрочного тарифообразование в электросетевой структуре РФ на базе фиксированных затрат.

«Механизм “длинных” регуляторных соглашений имеет чрезвычайную важность как для отдельно взятых российских субъектов – в том числе и Москвы, так и для всего федерального электросетевого комплекса. Новые подходы в вопросе регулирования ставок на передачу тепла и электроэнергии обеспечат более жесткий контроль работы сетевых компаний и сделают уровень тарифов предсказуемым не на несколько лет вперед, а в долгосрочной перспективе», – подчеркнул Владимир Ефимов по итогам дискуссии.



 
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Экономика
Добавил: Роман Вчера, 23:14

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