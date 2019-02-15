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Ассоциация предприятий социального питания подает в суд на «Радио Свобода»

История о кишечной инфекции в московских дошкольных заведениях, прогремевшая в декабре 2018 года, сделала новый поворот. На защиту своей профессиональной чести встали свыше 50 производств и поставщиков. Они обратились в Ассоциацию предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения. Это произошло после обвинительной статьи «Радио Свобода». В ней говорилось о «массовом отравлении детей» некачественной продукцией. Во всем обвинили компанию «Конкорд» петербургского бизнесмена Евгения Пригожина.

Ассоциация предприятий социального питания подает в суд на «Радио Свобода»

Предприниматели считают, что оппозиционное издание пытается дискредитировать рынок школьного питания в Москве и намеренно формирует у читателей негативный образ российского бизнеса. Поэтому они попросили СРО составить коллективное исковое заявление с требованием опровергнуть недостоверную информацию, представленную в статье. Кроме того, важно защитить честь и достоинство российских бизнесменов.
Над составлением иска уже работают юристы. В ближайшее время он будет опубликован на сайте СРО. Об этом стало известно от пресс-службы данной организации.

Стоит упомянуть, что ранее сотрудница ФБК Любовь Соболь безосновательно обвинила в отравлении детей из дошкольных учреждений столицы все тот же «Конкорд».

12 февраля Евгений Пригожин лично провёл экскурсию для родителей пострадавших по комбинату в Люберцах, ознакомил экскурсантов с основными процессами, начиная от зала приёма товаров и заканчивая камерами хранения бакалеи, мяса, рыбы, молочной продукции. Особое внимание было уделено процессу упаковки продуктов.

Родители лично удостоверились , что производственный процесс соответствует всем стандартам. Все материалы по итогам посещения были переданы юристу ФБК Любови Соболь. Евгений Пригожин лично приглашал соратницу Навального посетить комбинат, но она его проигнорировала.

В декабре 2018 Роспотребнадзор провел проверку дошкольных учреждений, где заболели дети, и выяснил, что некачественную продукцию поставлял Липецкий молочный завод, а причиной инфекции стал обычный творог.

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Добавил: admin Сегодня, 21:46

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