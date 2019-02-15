Ассоциация предприятий социального питания подает в суд на «Радио Свобода»





Предприниматели считают, что оппозиционное издание пытается дискредитировать рынок школьного питания в Москве и намеренно формирует у читателей негативный образ российского бизнеса. Поэтому они попросили СРО составить коллективное исковое заявление с требованием опровергнуть недостоверную информацию, представленную в статье. Кроме того, важно защитить честь и достоинство российских бизнесменов.Над составлением иска уже работают юристы. В ближайшее время он будет опубликован на сайте СРО. Об этом стало известно от пресс-службы данной организации.Стоит упомянуть, что ранее сотрудница ФБК Любовь Соболь безосновательно обвинила в отравлении детей из дошкольных учреждений столицы все тот же «Конкорд».12 февраля Евгений Пригожин лично провёл экскурсию для родителей пострадавших по комбинату в Люберцах, ознакомил экскурсантов с основными процессами, начиная от зала приёма товаров и заканчивая камерами хранения бакалеи, мяса, рыбы, молочной продукции. Особое внимание было уделено процессу упаковки продуктов.Родители лично удостоверились , что производственный процесс соответствует всем стандартам. Все материалы по итогам посещения были переданы юристу ФБК Любови Соболь. Евгений Пригожин лично приглашал соратницу Навального посетить комбинат, но она его проигнорировала.В декабре 2018 Роспотребнадзор провел проверку дошкольных учреждений, где заболели дети, и выяснил, что некачественную продукцию поставлял Липецкий молочный завод, а причиной инфекции стал обычный творог.