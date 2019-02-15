На Украине создали модификацию советской ракеты Х-35
На Украине разрабатывается специальное ракетное современное вооружение для того, чтобы противостоять угрозе со страны России в Чёрном, а также Азовском морях. Украинские специалисты создали модификацию советской ракеты версии Х-35.
Имеется информация, что на Украине одновременно разработали якобы три отдельных проекта. Речь идёт об оперативно-тактической ракете «Гром-2», тяжёлой РСЗО «Ольха», современной противокорабельной крылатой ракете типа «Нептун». Данные разработки в настоящее время находятся в различной степени готовности. Большее внимание в соседнем государстве уделяется созданию современных противокорабельных ракет, что обуславливается якобы увеличивающейся «российской угрозой» в рамках черноморско-азовского направления. Мощные ракеты «Нептун» разработали на основе советской Х-35. По словам украинских специалистов, «Нептун» не выступает клоном устаревшей уже ракеты. В ходе работы над данным проектом применялись самые современные наработки. В планах украинских инженеров реализация трёх разных вариаций «Нептуна». Речь идёт о корабельном варианте на базе ракетных катеров типа «Лань», авиационном типе, ракетах наземного базирования. Воздушным носителем должны стать самолёты Су-24М, которые стоят на вооружении Украины.
Как сообщает издание «Слово и Дело», «Нептун» получит двухдиапазонную головку наведения «Радионикс». В данном вооружении будет применяться более энергоёмкое качественное топливо, что увеличило дальность действия боевой ракеты. Между тем, новейшее оружие имеет очень низкую скорость полёта. Вследствие этого недостатка ракета «Нептун» будет очень уязвимой. Её могут сбить на любом этапе запуска.
Имеется информация, что на Украине одновременно разработали якобы три отдельных проекта. Речь идёт об оперативно-тактической ракете «Гром-2», тяжёлой РСЗО «Ольха», современной противокорабельной крылатой ракете типа «Нептун». Данные разработки в настоящее время находятся в различной степени готовности. Большее внимание в соседнем государстве уделяется созданию современных противокорабельных ракет, что обуславливается якобы увеличивающейся «российской угрозой» в рамках черноморско-азовского направления. Мощные ракеты «Нептун» разработали на основе советской Х-35. По словам украинских специалистов, «Нептун» не выступает клоном устаревшей уже ракеты. В ходе работы над данным проектом применялись самые современные наработки. В планах украинских инженеров реализация трёх разных вариаций «Нептуна». Речь идёт о корабельном варианте на базе ракетных катеров типа «Лань», авиационном типе, ракетах наземного базирования. Воздушным носителем должны стать самолёты Су-24М, которые стоят на вооружении Украины.
Как сообщает издание «Слово и Дело», «Нептун» получит двухдиапазонную головку наведения «Радионикс». В данном вооружении будет применяться более энергоёмкое качественное топливо, что увеличило дальность действия боевой ракеты. Между тем, новейшее оружие имеет очень низкую скорость полёта. Вследствие этого недостатка ракета «Нептун» будет очень уязвимой. Её могут сбить на любом этапе запуска.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:24