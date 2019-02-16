АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты сравнили Porsche Macan и Jaguar E-Pace
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Лена Ленина и Надежда Ангарская из Comedy Woman показали смешной ролик про огород

На своей странице в Instagram Лена Ленина опубликовала смешной видеоролик с участием Надежды Ангарской из Comedy Woman. Звезды представили поклонникам видео про огород.
Лена Ленина и Надежда Ангарская из Comedy Woman показали смешной ролик про огород

В ролике девушки решили показать короткую миниатюру на тему насаждений на огороде. Участница женского шоу поинтересовалась, когда светская львица планирует заниматься рассадой, ведь весна не за горами, а позаботиться о таком нужно заранее. Ленина ответила, что будет ухаживать за огородом немного позже, лет на 25.

Подписчики положительно восприняли нестандартный юмор знаменитостей, отметив, что девушки их очень повеселили. Видео стремительно набирает отметки «Мне нравится», просмотры и комментарии.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сергей Шнуров опубликовал стихотворение
Эксперты сравнили Porsche Macan и
В Сети появилось видео с испытаний
Chevrolet eCopo Camaro Electric
Ученые смогли разгадать тайну полярного
Ученые: Астероид Оумуамуа имеет форму
Моника Беллуччи опубликовала в
Chevrolet Caprice собрали под заказ из
Ученые нашли «потерянную» материю во
Лена Ленина и Надежда Ангарская из
Смартфон Redmi Note 7 Pro будет
Ученые: Первые симптомы болезни
Владимир Кузьмин признался, что
Эксперты составили рейтинг
Озвучены 5 хитростей для «продления
Мария Максакова хочет подать в суд на
Ученые предсказали массовые отравления
Звезда «Гадалки» Екатерина Олькина
«Бюджетная» версия суперкара от
Елена Малышева в программе Басте
Бестселлер Samsung Galaxy M20 выходит
На инвестфоруме в Сочи обсудили реформы
Венсана Касселя с прибавлением в
NASA ускорит разработку кораблей для
Ассоциация предприятий социального
На Украине создали модификацию
Мария Шукшина получила во сне «весточку
Перелицованный SsangYong Tivoli оценили
Хакеры взломали популярные приложения
Поп-певец Тима Белорусских стал отцом в
Просмотреть все новости