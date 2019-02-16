Лена Ленина и Надежда Ангарская из Comedy Woman показали смешной ролик про огород

В ролике девушки решили показать короткую миниатюру на тему насаждений на огороде. Участница женского шоу поинтересовалась, когда светская львица планирует заниматься рассадой, ведь весна не за горами, а позаботиться о таком нужно заранее. Ленина ответила, что будет ухаживать за огородом немного позже, лет на 25.Подписчики положительно восприняли нестандартный юмор знаменитостей, отметив, что девушки их очень повеселили. Видео стремительно набирает отметки «Мне нравится», просмотры и комментарии.