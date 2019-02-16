Лена Ленина и Надежда Ангарская из Comedy Woman показали смешной ролик про огород
На своей странице в Instagram Лена Ленина опубликовала смешной видеоролик с участием Надежды Ангарской из Comedy Woman. Звезды представили поклонникам видео про огород.
В ролике девушки решили показать короткую миниатюру на тему насаждений на огороде. Участница женского шоу поинтересовалась, когда светская львица планирует заниматься рассадой, ведь весна не за горами, а позаботиться о таком нужно заранее. Ленина ответила, что будет ухаживать за огородом немного позже, лет на 25.
Подписчики положительно восприняли нестандартный юмор знаменитостей, отметив, что девушки их очень повеселили. Видео стремительно набирает отметки «Мне нравится», просмотры и комментарии.
В ролике девушки решили показать короткую миниатюру на тему насаждений на огороде. Участница женского шоу поинтересовалась, когда светская львица планирует заниматься рассадой, ведь весна не за горами, а позаботиться о таком нужно заранее. Ленина ответила, что будет ухаживать за огородом немного позже, лет на 25.
Подписчики положительно восприняли нестандартный юмор знаменитостей, отметив, что девушки их очень повеселили. Видео стремительно набирает отметки «Мне нравится», просмотры и комментарии.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 08:30