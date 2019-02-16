Ученые: Первые симптомы болезни Паркинсона можно определить по ногам





Известно, что болезнь опасна тем, что поражает области головного мозга. Из явных признаков можно отметить неконтролируемые движения, несвойственную ранее медлительность, а также тяжесть в мышцах. Более ранним симптомом является отек в лодыжках. Именно он может свидетельствовать о наличии болезни Паркинсона.Ученые сообщают, что накопление жидкости также может вызвать отек, поэтому стоит вести активный образ жизни. Пациенты отмечают, что отечность приносит дискомфорт в ношении обуви, передвижении, а также общем дискомфорте.В список основных признаков заболевания медики также отнесли ощущение сухости в глазах, проблемы с желудочно-кишечным трактом и проблемы сексуального характера.