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Ученые: Первые симптомы болезни Паркинсона можно определить по ногам

Медики из Великобритании рассказали, как можно определить симптомы болезни Паркинсона. Оказалось, что ранние признаки проявляются на ногах.
Ученые: Первые симптомы болезни Паркинсона можно определить по ногам

Известно, что болезнь опасна тем, что поражает области головного мозга. Из явных признаков можно отметить неконтролируемые движения, несвойственную ранее медлительность, а также тяжесть в мышцах. Более ранним симптомом является отек в лодыжках. Именно он может свидетельствовать о наличии болезни Паркинсона.

Ученые сообщают, что накопление жидкости также может вызвать отек, поэтому стоит вести активный образ жизни. Пациенты отмечают, что отечность приносит дискомфорт в ношении обуви, передвижении, а также общем дискомфорте.

В список основных признаков заболевания медики также отнесли ощущение сухости в глазах, проблемы с желудочно-кишечным трактом и проблемы сексуального характера.



 
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Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 07:41

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