Ученые: Первые симптомы болезни Паркинсона можно определить по ногам
Медики из Великобритании рассказали, как можно определить симптомы болезни Паркинсона. Оказалось, что ранние признаки проявляются на ногах.
Известно, что болезнь опасна тем, что поражает области головного мозга. Из явных признаков можно отметить неконтролируемые движения, несвойственную ранее медлительность, а также тяжесть в мышцах. Более ранним симптомом является отек в лодыжках. Именно он может свидетельствовать о наличии болезни Паркинсона.
Ученые сообщают, что накопление жидкости также может вызвать отек, поэтому стоит вести активный образ жизни. Пациенты отмечают, что отечность приносит дискомфорт в ношении обуви, передвижении, а также общем дискомфорте.
В список основных признаков заболевания медики также отнесли ощущение сухости в глазах, проблемы с желудочно-кишечным трактом и проблемы сексуального характера.
Известно, что болезнь опасна тем, что поражает области головного мозга. Из явных признаков можно отметить неконтролируемые движения, несвойственную ранее медлительность, а также тяжесть в мышцах. Более ранним симптомом является отек в лодыжках. Именно он может свидетельствовать о наличии болезни Паркинсона.
Ученые сообщают, что накопление жидкости также может вызвать отек, поэтому стоит вести активный образ жизни. Пациенты отмечают, что отечность приносит дискомфорт в ношении обуви, передвижении, а также общем дискомфорте.
В список основных признаков заболевания медики также отнесли ощущение сухости в глазах, проблемы с желудочно-кишечным трактом и проблемы сексуального характера.
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 07:41