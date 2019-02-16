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Владимир Кузьмин признался, что мучается от боли в позвоночнике

Владимир Кузьмин во время общения с журналистами рассказал, что каждый день проходит до десяти километров с тяжелой гитарой. Из-за этого 63-летний певец страдает от боли в области позвоночника.
Владимир Кузьмин признался, что мучается от боли в позвоночнике

Вокалист отметил, что он выступает с гитарой, и поэтому ему приходится с ней много ходить в течение дня. Вследствие этого происходит большая нагрузка на позвоночник. Исполнитель песен заявил, что вынужден был обратиться за помощью к медикам, так как терпеть невыносимые боли у него больше нет сил. По словам артиста, он даже недавно приобрел себе облегченную гитару.

Владимир Кузьмин рассказал, что со своей 27-летней возлюбленной Светланой Карпухиной очень счастлив. По словам знаменитости, любимая поддерживает его во всех начинаниях. Пара проводит много времени вместе. Они любят кататься на мотоцикле, а также много путешествовать.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:11

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