Владимир Кузьмин признался, что мучается от боли в позвоночнике

Вокалист отметил, что он выступает с гитарой, и поэтому ему приходится с ней много ходить в течение дня. Вследствие этого происходит большая нагрузка на позвоночник. Исполнитель песен заявил, что вынужден был обратиться за помощью к медикам, так как терпеть невыносимые боли у него больше нет сил. По словам артиста, он даже недавно приобрел себе облегченную гитару.Владимир Кузьмин рассказал, что со своей 27-летней возлюбленной Светланой Карпухиной очень счастлив. По словам знаменитости, любимая поддерживает его во всех начинаниях. Пара проводит много времени вместе. Они любят кататься на мотоцикле, а также много путешествовать.