Хакеры взломали популярные приложения для iPhone





Хакерами в результате данных действий в интернет-магазине были распространены взломанные версии Spotify, Minecraft, а также Pokemon Go. Все они предназначаются для устройств iPhone. По сообщению зарубежных источников, приложением TutuApp в бесплатном режиме предлагалась Minecraft. При этом неофициальным сервисом AppValley было предложено Spotify, исключая какую-либо рекламу.В «яблочной» компании уже узнали касательно произошедшего. Руководство Apple сообщило, что удалит данные приложения. «Яблочники» с 27 февраля планируют введение двухфакторной аутентификации непосредственно для каждого партнера.