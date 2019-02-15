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Хакеры взломали популярные приложения для iPhone

Хакеры произвели взлом популярных среди пользователей приложений для iPhone. Злоумышленниками использовались корпоративные специальные сертификаты для создания приложений непосредственно в обход существующих правил «яблочной» компании.
Хакеры взломали популярные приложения для iPhone

Хакерами в результате данных действий в интернет-магазине были распространены взломанные версии Spotify, Minecraft, а также Pokemon Go. Все они предназначаются для устройств iPhone. По сообщению зарубежных источников, приложением TutuApp в бесплатном режиме предлагалась Minecraft. При этом неофициальным сервисом AppValley было предложено Spotify, исключая какую-либо рекламу.

В «яблочной» компании уже узнали касательно произошедшего. Руководство Apple сообщило, что удалит данные приложения. «Яблочники» с 27 февраля планируют введение двухфакторной аутентификации непосредственно для каждого партнера.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:55

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