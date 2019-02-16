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Звезда «Гадалки» Екатерина Олькина чудом не захлебнулась в водопаде

Екатерина Олькина, являющаяся исполнительницей главной роли в телесериале «Гадалка», любит выполнять опасные трюки самостоятельно. Сейчас актриса принимает участие в съемках нового фильма «Горная болезнь», где она чуть не захлебнулась водой в водопаде.
Звезда «Гадалки» Екатерина Олькина чудом не захлебнулась в водопаде

Олькина рассказала журналистам, что очень любит экстремальные съемки. К примеру, во время «Гадалки» артистка при минусовой температуре шла босиком по холодной балке в одной ночной рубашке. Продюсерами проекта специально была организована палатка, в которой Екатерина отогревалась, так как она на тот момент кормила грудью своего ребенка.

Олькина рассказала, что по сюжету нового фильма «Горная болезнь» ее героиня пропадает в горах. По словам актрисы, во время съемок одной из сцен ей было крайне сложно. Артистка отметила, что вода заливала ее лицо. Она пыталась кричать, однако из-за шума водопада ее не было слышно. Кинозвезде помогал каскадер, который постоянно находился рядом с ней.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:11

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