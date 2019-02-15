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Поп-певец Тима Белорусских стал отцом в 16 лет

Тима Белорусских, являющийся кумиром современной российской молодежи ещё в шестнадцатилетнем возрасте стал отцом. В 2015 году у известного поп-певца родилась дочка.
Поп-певец Тима Белорусских стал отцом в 16 лет

Трёхлетняя малышка Белорусских проживает на территории Минска. Согласно полученной информации, воспитанием дочки знаменитости занимается ее мама Яна. Девочка была названа Софией. Молодой маме в момент рождения девочки было семнадцать лет. В Instagram Яна выкладывает общие с певцом фото. На одной из фотографий Тима Белорусских изображен вместе с Соней.
Поп-певец Тима Белорусских стал отцом в 16 лет

Знакомые Белорусских отмечают, что певец не желает распространяться о данной истории, боясь реакции поклонниц. По их словам, мама его дочки изредка приезжает в столицу. Она всячески пытается поддерживать Тиму Белорусских.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:39

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