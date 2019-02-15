Поп-певец Тима Белорусских стал отцом в 16 лет





Трёхлетняя малышка Белорусских проживает на территории Минска. Согласно полученной информации, воспитанием дочки знаменитости занимается ее мама Яна. Девочка была названа Софией. Молодой маме в момент рождения девочки было семнадцать лет. В Instagram Яна выкладывает общие с певцом фото. На одной из фотографий Тима Белорусских изображен вместе с Соней.Знакомые Белорусских отмечают, что певец не желает распространяться о данной истории, боясь реакции поклонниц. По их словам, мама его дочки изредка приезжает в столицу. Она всячески пытается поддерживать Тиму Белорусских.