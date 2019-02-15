Поп-певец Тима Белорусских стал отцом в 16 лет
Тима Белорусских, являющийся кумиром современной российской молодежи ещё в шестнадцатилетнем возрасте стал отцом. В 2015 году у известного поп-певца родилась дочка.
Трёхлетняя малышка Белорусских проживает на территории Минска. Согласно полученной информации, воспитанием дочки знаменитости занимается ее мама Яна. Девочка была названа Софией. Молодой маме в момент рождения девочки было семнадцать лет. В Instagram Яна выкладывает общие с певцом фото. На одной из фотографий Тима Белорусских изображен вместе с Соней.
Знакомые Белорусских отмечают, что певец не желает распространяться о данной истории, боясь реакции поклонниц. По их словам, мама его дочки изредка приезжает в столицу. Она всячески пытается поддерживать Тиму Белорусских.
Трёхлетняя малышка Белорусских проживает на территории Минска. Согласно полученной информации, воспитанием дочки знаменитости занимается ее мама Яна. Девочка была названа Софией. Молодой маме в момент рождения девочки было семнадцать лет. В Instagram Яна выкладывает общие с певцом фото. На одной из фотографий Тима Белорусских изображен вместе с Соней.
Знакомые Белорусских отмечают, что певец не желает распространяться о данной истории, боясь реакции поклонниц. По их словам, мама его дочки изредка приезжает в столицу. Она всячески пытается поддерживать Тиму Белорусских.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:39