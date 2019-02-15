АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Суперкар Puritalia Berlinetta с 965-сильным двигателем представят на автосалоне в Женеве
EUR 75.05 USD 66.54
Курс валют на 15.02.2019

Анатолий Вассерман предложил проверить Александра Друзя и Илью Бера на детекторе лжи

Анатолий Вассерман дал комментарий по поводу ситуации, которая связана с тем, что Александр Друзь был со скандалом отстранён от игр. Руководством первого канала было принято решение не допускать инженера на съёмки развлекательных программ.
Анатолий Вассерман предложил проверить Александра Друзя и Илью Бера на детекторе лжи

Анатолий Вассерман считает, что Александра Друзя отстранили вынуждено, потому что пока отсутствует достоверная информация по поводу случившегося. Участник популярной телеигры «Что? Где? Когда» решил нарушить установленные правила. Он узнал ответы на ряд вопросов. Телеведущим было предложено Первому каналу направить российского магистра и главреда телешоу «Кто хочет стать миллионером?» пройти детектор лжи.

Александр Друзь при этом не отрицает, что был осведомлён касательно вопросов, которые должны были зачитать во время игры. По его словам Илья Бер, который обвинил члена игрового клуба в попытке подкупа, предлагал сам раскрыть правильные варианты ответов.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:24

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На Украине создали модификацию
Мария Шукшина получила во сне «весточку
Перелицованный SsangYong Tivoli оценили
Хакеры взломали популярные приложения
Поп-певец Тима Белорусских стал отцом в
Специалисты Роскосмос увидели риск
Анатолий Вассерман предложил проверить
Ким Кардашьян примерила «костюм змеи»
В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина
В новокузнецком музее запустили квест
Военный эксперт считает украинский танк
В реальном времени Илья Яббаров и Рита
Учёные на просторах Млечного пути
Экс-участник «Дома-2» Алексей Самсонов
Валерий Блюменкранц познакомил Ирину
В Сети появилось первое фото
В Пензе мужчина забил до смерти
Юлия Барановская показала в Instagram
Саша Черно выбрала себе автомобиль, на
Honda в России представит обновленную
На юго-востоке Москвы неизвестные
Алена Савкина опровергла информацию о
Oppo F11 Pro с выдвижной камерой
Яна Рудковская поделилась архивной
Эксперты назвали пять самых продаваемых
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков
Владимир Машков намерен уйти из кино
Ольга Бузова раскритиковала
Представлен мощный катер в стиле
Ирина Пинчук, Захар Саленко и Саша
Просмотреть все новости