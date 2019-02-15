Анатолий Вассерман предложил проверить Александра Друзя и Илью Бера на детекторе лжи





Анатолий Вассерман считает, что Александра Друзя отстранили вынуждено, потому что пока отсутствует достоверная информация по поводу случившегося. Участник популярной телеигры «Что? Где? Когда» решил нарушить установленные правила. Он узнал ответы на ряд вопросов. Телеведущим было предложено Первому каналу направить российского магистра и главреда телешоу «Кто хочет стать миллионером?» пройти детектор лжи.Александр Друзь при этом не отрицает, что был осведомлён касательно вопросов, которые должны были зачитать во время игры. По его словам Илья Бер, который обвинил члена игрового клуба в попытке подкупа, предлагал сам раскрыть правильные варианты ответов.