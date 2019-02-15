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Перелицованный SsangYong Tivoli оценили дешевле Hyundai Creta

Продажи миниатюрного кроссовера Mahindra XUV300, который стал перелицованной версией SsangYong Tivoli стартовали в Индии. Его стоимость оценили дешевле, чем Hyundai Creta.
Перелицованный SsangYong Tivoli оценили дешевле Hyundai Creta

Новый компактный внедорожник позаимствовал у Tivoli дизайн решетки на радиаторе, форму ходовых огней, а также заднюю дверь. Однако производители сделали эксклюзивные детали в XUV 300. Уникальным остался интерфейс центральной и приборной панелей.

Автомобиль оснащен турбомотром с объемом 1, 2 литра, а также 1,5-литровым турбодизелем. Механическая коробка передач имеет 6-ступенчатую систему. В базовую комплектацию Mahindra XUV300 входят две подушки безопасности, климат-контроль, система ABS, а также аудиосистема с мощными динамиками.

Известно, что автомобиль на бензине будет стоить около 750 тысяч рублей, а дизельный – на 50 тысяч рублей дороже. Можно сделать вывод, что Mahindra в своей цене уступает своему главному конкуренту Hyundai Creta, стоимость которого доходит практически до 900 тысяч рублей.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:56

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