Перелицованный SsangYong Tivoli оценили дешевле Hyundai Creta





Новый компактный внедорожник позаимствовал у Tivoli дизайн решетки на радиаторе, форму ходовых огней, а также заднюю дверь. Однако производители сделали эксклюзивные детали в XUV 300. Уникальным остался интерфейс центральной и приборной панелей.Автомобиль оснащен турбомотром с объемом 1, 2 литра, а также 1,5-литровым турбодизелем. Механическая коробка передач имеет 6-ступенчатую систему. В базовую комплектацию Mahindra XUV300 входят две подушки безопасности, климат-контроль, система ABS, а также аудиосистема с мощными динамиками.Известно, что автомобиль на бензине будет стоить около 750 тысяч рублей, а дизельный – на 50 тысяч рублей дороже. Можно сделать вывод, что Mahindra в своей цене уступает своему главному конкуренту Hyundai Creta, стоимость которого доходит практически до 900 тысяч рублей.