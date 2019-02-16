АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Суперкар Puritalia Berlinetta с 965-сильным двигателем представят на автосалоне в Женеве
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Мария Максакова хочет подать в суд на Дмитрия Шепелева за обвинение в организации изнасилования

Мария Максакова, являющаяся вдовой экс-депутата РФ Дениса Максакова, хочет написать заявление в суд против Первого телеканала и телеведущего Дмитрия Шепелева. Оперная дива заявляет, что в студии «На самом деле» шел разговор по поводу ее причастия к организации изнасилования.
Мария Максакова хочет подать в суд на Дмитрия Шепелева за обвинение в организации изнасилования

Виктор Андреев, являющийся правозащитником певицы, заявил, что в январе Мария Максакова попросила следователей изучить эфир шоу, в ходе которого эксперты должны провести проверку на соответствие уголовному кодексу РФ. Во время телепередачи в «шокирующих» подробностях рассказано о насильственных преступлениях, к которым артистка якобы причастна. По словам Дмитрия Шепелева, перед съемками шоу мама Дениса Вороненкова сообщила, что Екатерина Вороненкова была изнасилована в наркологической больнице. Женщина заявила, что злодеяние было «организовано Марией Максаковой».
Мария Максакова хочет подать в суд на Дмитрия Шепелева за обвинение в организации изнасилования

По заявлению вокалистки, в студии телешоу применялись кадры, на которых запечатлены несовершеннолетние дети. По словам звезды, снимки использовались без разрешения представителей подростков. Заявительница подчеркнула, что на этих основаниях полицией будет возбужденно уголовное дело о нарушении неприкосновенности ее частной жизни, а также клевете.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Максакова хочет подать в суд на
Ученые предсказали массовые отравления
Звезда «Гадалки» Екатерина Олькина
«Бюджетная» версия суперкара от
Елена Малышева в программе Басте
Бестселлер Samsung Galaxy M20 выходит
На инвестфоруме в Сочи обсудили реформы
Венсана Касселя с прибавлением в
NASA ускорит разработку кораблей для
Ассоциация предприятий социального
На Украине создали модификацию
Мария Шукшина получила во сне «весточку
Перелицованный SsangYong Tivoli оценили
Хакеры взломали популярные приложения
Поп-певец Тима Белорусских стал отцом в
Специалисты Роскосмос увидели риск
Анатолий Вассерман предложил проверить
Ким Кардашьян примерила «костюм змеи»
В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина
В новокузнецком музее запустили квест
Военный эксперт считает украинский танк
В реальном времени Илья Яббаров и Рита
Учёные на просторах Млечного пути
Экс-участник «Дома-2» Алексей Самсонов
Валерий Блюменкранц познакомил Ирину
В Сети появилось первое фото
В Пензе мужчина забил до смерти
Юлия Барановская показала в Instagram
Саша Черно выбрала себе автомобиль, на
Honda в России представит обновленную
Просмотреть все новости