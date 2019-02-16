Мария Максакова хочет подать в суд на Дмитрия Шепелева за обвинение в организации изнасилования





Виктор Андреев, являющийся правозащитником певицы, заявил, что в январе Мария Максакова попросила следователей изучить эфир шоу, в ходе которого эксперты должны провести проверку на соответствие уголовному кодексу РФ. Во время телепередачи в «шокирующих» подробностях рассказано о насильственных преступлениях, к которым артистка якобы причастна. По словам Дмитрия Шепелева, перед съемками шоу мама Дениса Вороненкова сообщила, что Екатерина Вороненкова была изнасилована в наркологической больнице. Женщина заявила, что злодеяние было «организовано Марией Максаковой».По заявлению вокалистки, в студии телешоу применялись кадры, на которых запечатлены несовершеннолетние дети. По словам звезды, снимки использовались без разрешения представителей подростков. Заявительница подчеркнула, что на этих основаниях полицией будет возбужденно уголовное дело о нарушении неприкосновенности ее частной жизни, а также клевете.