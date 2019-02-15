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В реальном времени Илья Яббаров и Рита Ларченко снова вместе

Как стоило ожидать, участница реалити-шоу «Дом-2» Маргарита Ларченко зря радовалась тому, что перед самыми родами Алены Савкиной их с Ильей Яббаровым ведущие отправили на Остров любви.
В реальном времени Илья Яббаров и Рита Ларченко снова вместе

Ведь как только молодой человек узнал о рождении сына, то сразу принялся собирать чемоданы. Выбирая между тем, поздравить Риту с Днем влюбленных или присутствовать на выписке своего ребенка, Илья выбрал последнее, чем невероятно разозлил избранницу.

В итоге молодые люди расстались. Яббаров экстренно вылетел в Москву, а Ларченко осталась на Сейшелах. И пока новоиспеченный отец восторженно рассказывает подписчикам о сыне, девушка уверяет публику в том, что бросила возлюбленного не из-за ревности к его ребенку или бывшей, а из-за его равнодушия к ней.

Стоит отметить, что зрителям телестройки еще предстоит увидеть весь масштаб конфликта Риты и Ильи, однако появилась информация, что в реальном времени они уже помирились. Блондинка пообещала смириться с тем, что ее избранник стал отцом и часть своего времени и денег будет посвящать сыну, а также, что ему придется практически ежедневно видеться с Аленой и поддерживать с ней хорошие отношения.
В реальном времени Илья Яббаров и Рита Ларченко снова вместе

Сам Яббаров поспешил заверить Ларченко в том, что рождение ребенка никак не повлияет на их отношения, потому как возвращаться к Савкиной он не намерен.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:47

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