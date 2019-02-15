В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу





Действия сексуального характера в отношении 15-летней школьницы совершил житель Санкт-Петербурга. Известно, что преступник напал на девушку 13 февраля около 17:00. Неизвестный предпринял насильственные действия, а затем скрылся с места преступления. Заявление в полицию написала мама потерпевшей. Подробности инцидента на данный момент не разглашаются.Сообщается, что уголовное дело возбуждено по факту случившегося.