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В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу

В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина изнасиловал школьницу. Об этом сообщили правоохранительные органы.
В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина изнасиловал 15-летнюю школьницу

Действия сексуального характера в отношении 15-летней школьницы совершил житель Санкт-Петербурга. Известно, что преступник напал на девушку 13 февраля около 17:00. Неизвестный предпринял насильственные действия, а затем скрылся с места преступления. Заявление в полицию написала мама потерпевшей. Подробности инцидента на данный момент не разглашаются.

Сообщается, что уголовное дело возбуждено по факту случившегося.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 20:16

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