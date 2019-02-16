«Бюджетная» версия суперкара от Koenigseg получит 2,9-литровый гибридный мотор V8
«Бюджетную» версию суперкара от Koenigseg наделят необычным 2,9-литровым гибридным силовым агрегатом V8, генерирующим 1065 лошадиных сил. Дата выхода авто, а также его цена пока не раскрываются.
Отличительной чертой автомобиля является отсутствие распредвала, который установлен во многих силовых агрегатах. Его функции в новой версии выполняют актуаторы клапанов, которыми управляет электроника. Благодаря этому 2,9-литровый V8 станет намного легче, сохранив ходовые свои характеристики. При сборке корпуса автомобиля использовался алюминий, а также углеволокно, значительно снижающие вес транспортного средства.
По словам экспертов, комбинация гибридной силовой установки и легкого корпуса позволят новой версии от Koenigsegg составить конкуренцию более дорогим версиям. При этом авто не будет уступать по скорости, разгону, управляемости.
Отличительной чертой автомобиля является отсутствие распредвала, который установлен во многих силовых агрегатах. Его функции в новой версии выполняют актуаторы клапанов, которыми управляет электроника. Благодаря этому 2,9-литровый V8 станет намного легче, сохранив ходовые свои характеристики. При сборке корпуса автомобиля использовался алюминий, а также углеволокно, значительно снижающие вес транспортного средства.
По словам экспертов, комбинация гибридной силовой установки и легкого корпуса позволят новой версии от Koenigsegg составить конкуренцию более дорогим версиям. При этом авто не будет уступать по скорости, разгону, управляемости.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:11