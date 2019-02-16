«Бюджетная» версия суперкара от Koenigseg получит 2,9-литровый гибридный мотор V8





Отличительной чертой автомобиля является отсутствие распредвала, который установлен во многих силовых агрегатах. Его функции в новой версии выполняют актуаторы клапанов, которыми управляет электроника. Благодаря этому 2,9-литровый V8 станет намного легче, сохранив ходовые свои характеристики. При сборке корпуса автомобиля использовался алюминий, а также углеволокно, значительно снижающие вес транспортного средства.По словам экспертов, комбинация гибридной силовой установки и легкого корпуса позволят новой версии от Koenigsegg составить конкуренцию более дорогим версиям. При этом авто не будет уступать по скорости, разгону, управляемости.