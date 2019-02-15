Экс-участник «Дома-2» Алексей Самсонов снова женился





Еще будучи в браке, молодой человек перестал скрывать ее от общественности, а перед Новым годом сделал ей предложение.Напомним, что Леша и Маша познакомились на заправке. Парень предложил девушке помощь, а после пригласил ее на кофе, после чего и началось их общение. Избранница долгое время не подозревала, что встречается со звездой «Дома-2», пока об этом ей не рассказала подруга, но даже узнав о его бурной жизни в периметре и наличии жены с маленьким ребенком, она не стала от него отказываться.В итоге, вчера в Кутузовском ЗАГСе столицы прошла торжественная роспись Самсонова и Щербаковой. Они не стали устраивать пышной свадьбы и после официального бракосочетания начали собираться в романтическое путешествие, детали которого пока неизвестны.Стоит отметить, что у Марии, как и у Алексея, есть ребенок от первого брака – девочка, но она на несколько лет старше Мирона. Молодой человек рассказывает, что ему легко было установить связь с малышкой. Кроме того, девочка уже знакома со своим сводным братом и отлично с ним ладит, поэтому никаких проблем с детьми у них с новоиспеченной супругой нет.