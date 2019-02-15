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Экс-участник «Дома-2» Алексей Самсонов снова женился

Несколько недель назад наш сайт сообщал о том, что бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Алексей Самсонов, который только недавно оформил развод с Юлией Щаулиной, собрался жениться на своей новой возлюбленной Марии Щербаковой.
Экс-участник «Дома-2» Алексей Самсонов снова женился

Еще будучи в браке, молодой человек перестал скрывать ее от общественности, а перед Новым годом сделал ей предложение.

Напомним, что Леша и Маша познакомились на заправке. Парень предложил девушке помощь, а после пригласил ее на кофе, после чего и началось их общение. Избранница долгое время не подозревала, что встречается со звездой «Дома-2», пока об этом ей не рассказала подруга, но даже узнав о его бурной жизни в периметре и наличии жены с маленьким ребенком, она не стала от него отказываться.

В итоге, вчера в Кутузовском ЗАГСе столицы прошла торжественная роспись Самсонова и Щербаковой. Они не стали устраивать пышной свадьбы и после официального бракосочетания начали собираться в романтическое путешествие, детали которого пока неизвестны.
Экс-участник «Дома-2» Алексей Самсонов снова женился

Стоит отметить, что у Марии, как и у Алексея, есть ребенок от первого брака – девочка, но она на несколько лет старше Мирона. Молодой человек рассказывает, что ему легко было установить связь с малышкой. Кроме того, девочка уже знакома со своим сводным братом и отлично с ним ладит, поэтому никаких проблем с детьми у них с новоиспеченной супругой нет.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:27

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