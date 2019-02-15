Военный эксперт считает украинский танк Т-64БВ лучше российского Т-72Б3





Не так давно на харьковском заводе прошла модернизация Т-64БВ, танк получил закрытую зенитную установку и спутниковую навигацию. Обе новинки помогут снизить риск потери бойцов. Комплекс «Нож» оправдывает себя опять и выигрывает на фоне российского «Контакта». Одной из важных особенностей, которую подчеркнул автор статьи, это защита вокруг люка и спутниковая навигация. Несмотря на то, что модернизация уже знакомого военным танка Т-64БВ не стала очень дорогой, она оказалась весьма эффективной.Украинские военные уверены, что модернизация танка на «Харьковском бронетанковом заводе» сделала его намного функциональнее и защищеннее, чем российская модель Т-72Б3. На данный момент, в распоряжении Вооруженных сил Украины находится около 100 единиц обновленного Т-64БВ.