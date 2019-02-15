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Валерий Блюменкранц познакомил Ирину Пинчук со своими родителями в Одессе

Еще пару дней назад участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук уверяла своего наставника Влада Кадони, что никогда не простит Валерия Блюменкранца и даже планировала уйти за ворота.
Валерий Блюменкранц познакомил Ирину Пинчук со своими родителями в Одессе

Однако спустя короткое время она уже весело проводила время в компании молодого человека и даже не сопротивлялась, когда ведущие начали намекать ему о необходимости предложения руки и сердца.

И в этом нет ничего странного, ведь совсем скоро на телепроекте стартует конкурс «Свадьба на миллион», а достойных конкурентов для Майи Донцовой с Алексеем Купиным и Марины Африкантовой с Романом Капаклы нет.

Стоит отметить, что Валера уже сделал Ире предложение, встав на одно колено и протянув ей маленькую красивую коробочку, однако внутри, вместо кольца с бриллиантом, лежал бублик, который девушка гордо надела на свой палец.
Валерий Блюменкранц познакомил Ирину Пинчук со своими родителями в Одессе

Однако если без шуток, то отношения у ребят действительно развиваются очень стремительно. На Острове любви парень уже имел возможность познакомиться с родителями возлюбленной и полностью изменить их мнение о себе, а сейчас стало известно о том, что и девушка познакомилась с родственниками своего избранника.

Оказывается, Блюменкранцу и Пинчук выделили несколько дней отпуска, которые они провели в Одессе. За короткое время молодые люди успели посмотреть все достопримечательности города, а также провести день в компании родных Валеры.
Валерий Блюменкранц познакомил Ирину Пинчук со своими родителями в Одессе

«Мы много гуляем, сидим в кафе и ресторанах, Валера ведет себя очень хорошо и совсем не выпивает. Он опять заслужил мое доверие, серьёзное отношение. Я первая девушка, которую он представил семье», - рассказывала Ира.

Стоит отметить, что в реальном времени участники уже вернулись в Москву, чтобы весело отпраздновать день рождения девушки.



 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:18

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