Валерий Блюменкранц познакомил Ирину Пинчук со своими родителями в Одессе

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Однако спустя короткое время она уже весело проводила время в компании молодого человека и даже не сопротивлялась, когда ведущие начали намекать ему о необходимости предложения руки и сердца.И в этом нет ничего странного, ведь совсем скоро на телепроекте стартует конкурс «Свадьба на миллион», а достойных конкурентов для Майи Донцовой с Алексеем Купиным и Марины Африкантовой с Романом Капаклы нет.Стоит отметить, что Валера уже сделал Ире предложение, встав на одно колено и протянув ей маленькую красивую коробочку, однако внутри, вместо кольца с бриллиантом, лежал бублик, который девушка гордо надела на свой палец.Однако если без шуток, то отношения у ребят действительно развиваются очень стремительно. На Острове любви парень уже имел возможность познакомиться с родителями возлюбленной и полностью изменить их мнение о себе, а сейчас стало известно о том, что и девушка познакомилась с родственниками своего избранника.Оказывается, Блюменкранцу и Пинчук выделили несколько дней отпуска, которые они провели в Одессе. За короткое время молодые люди успели посмотреть все достопримечательности города, а также провести день в компании родных Валеры.Стоит отметить, что в реальном времени участники уже вернулись в Москву, чтобы весело отпраздновать день рождения девушки.