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Специалисты Роскосмос увидели риск стыковки пилотируемых кораблей США с МКС

Представители Роскосмоса предупредили касательно повышенных рисков во время стыковки коммерческих современных кораблей Соединённых Штатов и действующей МКС. Специалистами прорабатываются разные варианты для снижения опасности.
Специалисты Роскосмос увидели риск стыковки пилотируемых кораблей США с МКС

Стыковка к МКС специальных коммерческих космических шаттлов, сделанных в США, в случае ряда сценариев может в дальнейшем создать определённые дополнительные риски для всего экипажа станции, а также её самой. По словам специалистов Роскосмоса, сегодня прорабатываются разные варианты для исключения данной опасности. Пока нет данных, в отношении каких именно рисков идёт речь.

Один из перспективных таких кораблей, под названием Crew Dragon, планировали запустить 9 февраля. Запуск поздней был перенесён на 2 марта вследствие необходимости проведения дополнительных тестирований оборудований, а также подготовки квалифицированных астронавтов.

Аппарат Crew Dragon представляет собой модификацию грузового специального корабля Dragon, перевозящего грузы на космическую станцию. В космическое пространство он будет выведен с помощью современной ракеты версии Falcon 9, сконструированной специалистами компании SpaceX.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:30

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