АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Суперкар Puritalia Berlinetta с 965-сильным двигателем представят на автосалоне в Женеве
EUR 75.25 USD 66.70
Курс валют на 16.02.2019

Ученые предсказали массовые отравления и инфекции

Ученые из Канадского университета выяснили последствия глобального потепления. Они утверждают, что это приведет к массовым отравлениям и инфекциям.
Ученые предсказали массовые отравления и инфекции

Такое положение вещей может ожидать человечество из-за чрезмерной популяции насекомых, а в частности мух. Известно, что они являются одними из главных разносчиков инфекций, которые могут вызвать необратимые процессы в организме человека.

Исследование заключалось в анализе количества насекомых за последнее десятилетие. Результаты помогли спрогнозировать, какое влияние будет оказывать изменение климата на численность насекомых. Ученым удалось сделать вывод, что уже через 60 лет может начаться эпидемия инфекционных заболеваний из-за бактерий группы Campylobacter, так как количество их переносчиков достигнет предельной точки.

Микроорганизмы этого типа вызывают острые желудочно-кишечные заболевания и могут привести к интоксикации организма. Опасные бактерии в большом объеме находятся на немытых продуктах.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 04:11

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Максакова хочет подать в суд на
Ученые предсказали массовые отравления
Звезда «Гадалки» Екатерина Олькина
«Бюджетная» версия суперкара от
Елена Малышева в программе Басте
Бестселлер Samsung Galaxy M20 выходит
На инвестфоруме в Сочи обсудили реформы
Венсана Касселя с прибавлением в
NASA ускорит разработку кораблей для
Ассоциация предприятий социального
На Украине создали модификацию
Мария Шукшина получила во сне «весточку
Перелицованный SsangYong Tivoli оценили
Хакеры взломали популярные приложения
Поп-певец Тима Белорусских стал отцом в
Специалисты Роскосмос увидели риск
Анатолий Вассерман предложил проверить
Ким Кардашьян примерила «костюм змеи»
В Санкт-Петербурге неизвестный мужчина
В новокузнецком музее запустили квест
Военный эксперт считает украинский танк
В реальном времени Илья Яббаров и Рита
Учёные на просторах Млечного пути
Экс-участник «Дома-2» Алексей Самсонов
Валерий Блюменкранц познакомил Ирину
В Сети появилось первое фото
В Пензе мужчина забил до смерти
Юлия Барановская показала в Instagram
Саша Черно выбрала себе автомобиль, на
Honda в России представит обновленную
Просмотреть все новости