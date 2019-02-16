Ученые предсказали массовые отравления и инфекции





Такое положение вещей может ожидать человечество из-за чрезмерной популяции насекомых, а в частности мух. Известно, что они являются одними из главных разносчиков инфекций, которые могут вызвать необратимые процессы в организме человека.Исследование заключалось в анализе количества насекомых за последнее десятилетие. Результаты помогли спрогнозировать, какое влияние будет оказывать изменение климата на численность насекомых. Ученым удалось сделать вывод, что уже через 60 лет может начаться эпидемия инфекционных заболеваний из-за бактерий группы Campylobacter, так как количество их переносчиков достигнет предельной точки.Микроорганизмы этого типа вызывают острые желудочно-кишечные заболевания и могут привести к интоксикации организма. Опасные бактерии в большом объеме находятся на немытых продуктах.