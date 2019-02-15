В новокузнецком музее запустили квест «Детективная история в городе N»
В Новокузнецке сотрудники музея «Кузнецкая крепость» запустили квест под названием «Детективная история в городе N». Работают возрастные ограничения 12+, а стоимость билета от 150 рублей, сообщает ПолитЭксперт.
Суть квеста заключается в поиске талисмана, который является музейным артефактом и охраняет здание с конца 20 века. Согласно легенде, его исчезновение произошло около экспозиции «Древняя история региона», но, чтобы до нее добраться, необходимо преодолеть ряд испытаний и разгадать несколько непростых загадок.
Данная игра рассчитана как на взрослых, так и на школьников. По мнению организаторов, знакомство с музейными экспонатами таким образом усилит интерес последних к истории города. Квест организовывают по предварительной записи для групп из нескольких человек.
Суть квеста заключается в поиске талисмана, который является музейным артефактом и охраняет здание с конца 20 века. Согласно легенде, его исчезновение произошло около экспозиции «Древняя история региона», но, чтобы до нее добраться, необходимо преодолеть ряд испытаний и разгадать несколько непростых загадок.
Данная игра рассчитана как на взрослых, так и на школьников. По мнению организаторов, знакомство с музейными экспонатами таким образом усилит интерес последних к истории города. Квест организовывают по предварительной записи для групп из нескольких человек.
Общество
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:02