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На юго-востоке Москвы неизвестные расстреляли 52-летнего таксиста

В Москве СК занимаются выяснением обстоятельств гибели 52-летнего таксиста, чье тело было найдено на юго-востоке города. По факту убийства возбудили уголовное дело. Такие сведения передает информационным агентствам источник в СК РФ по российской столице.
На юго-востоке Москвы неизвестные расстреляли 52-летнего таксиста

Труп нашли на Самаркандском бульваре в ночь на 15 февраля. Правоохранители установили: тело принадлежит гражданину 1966 года рождения, который работал водителем такси. Экспертиза показала, что причиной смерти человека стали огнестрельные ранения.

Согласно статье УК РФ "Убийство" следователям пришлось открыть уголовное дело. Есть сведения, что подозреваемые в убийстве покинули место инцидента на автомобиле марки BMW X6. Подробности чрезвычайного происшествия остаются неизвестными.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 18:40

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