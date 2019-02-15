На юго-востоке Москвы неизвестные расстреляли 52-летнего таксиста





Труп нашли на Самаркандском бульваре в ночь на 15 февраля. Правоохранители установили: тело принадлежит гражданину 1966 года рождения, который работал водителем такси. Экспертиза показала, что причиной смерти человека стали огнестрельные ранения.Согласно статье УК РФ "Убийство" следователям пришлось открыть уголовное дело. Есть сведения, что подозреваемые в убийстве покинули место инцидента на автомобиле марки BMW X6. Подробности чрезвычайного происшествия остаются неизвестными.