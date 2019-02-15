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Саша Черно выбрала себе автомобиль, на котором будет учиться ездить

Александра Черно продемонстрировала подписчикам транспортное средство, на котором хочет учиться ездить. В то время пока избранник Черно – Иосиф Оганесян продолжает грезить об успешной карьере актера или же певца, Саша смотрит на будущую жизнь более «трезво», о чем то и дело говорит на Лобных местах.
Саша Черно выбрала себе автомобиль, на котором будет учиться ездить

Выяснилось, что в ближайшее время Александра планирует научиться ездить на машине, поэтому уже сейчас начала искать транспортное средство, которое ей в этом поможет.

Считанные часы назад Черно разместила у себя на страничке в Instagram новый Stories, на котором продемонстрировала надобный ей автомобиль. После публикации Александра вышла в прямой эфир, в котором сообщила поклонникам, что Иосиф против покупки машины, так как считает это совершенно ненужной покупкой.
Саша Черно выбрала себе автомобиль, на котором будет учиться ездить

Вероятно, что именно поэтому Саша намерена приобрести автомобиль только для себя. Стоит подчеркнуть, что выбрала Черно довольно дешевую марку машины. Впрочем, девушка именно такую и хотела, ведь если в первый год вождения она совершенно случайно разобьет машину, ей будет не так жалко вложенных в транспортное средство денег.

«Плюс сразу видно, что девчачья», - отметила Александра, объясняя подписчикам, почему выбрала именно эту марку машины и именно такой расцветки.

К слову, некоторые недоброжелатели Черно в очередной раз поспешили указать девушке на ее вес. По их мнению, Саше не «поместиться» в салон этой машины.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:43

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