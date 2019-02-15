АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Суперкар Puritalia Berlinetta с 965-сильным двигателем представят на автосалоне в Женеве
EUR 75.05 USD 66.54
Курс валют на 15.02.2019

Алена Савкина опровергла информацию о том, что назвала сына Кириллом

Вчера была ровно неделя с тех пор, как участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Савкина стала мамой. На своей странице она показала карточку, на которой указан рост, вес и время рождения сына, однако его лицо и имя пока не раскрыла.
Алена Савкина опровергла информацию о том, что назвала сына Кириллом

Эту обязанность на себя решила взять Татьяна Владимировна Африкантова. В социальной сети Instagram женщина заявила, что Ольга Рапунцель в личной беседе проболталась ей, что младшая сестра назвала мальчика Кириллом.

Многим пользователям не понравилось то, что мама Марины Африкантовой ради «хайпа» лезет в чужую семью, однако они согласились с тем, что имя очень хорошее.

Сама Алена несколько дней не комментировала эту информацию, однако вчера все же решила расставить все точки. Она сообщила, что пока не готова назвать настоящее имя малыша, но его однозначно зовут не Кирилл.
Алена Савкина опровергла информацию о том, что назвала сына Кириллом

Новоиспеченный отец Илья Яббаров, который в реальном времени уже прилетел с Острова любви и увидел сына, тоже не признается, как бывшая возлюбленная назвала их ребенка, однако намекает на то, что имя у него православное.

Стоит отметить, что после того, как Савкина опровергла слухи о том, что мальчика зовут Кирилл, в Сети стали говорить, что его назвали Львом. Однако если верить словам Яббарова, то этот вариант отпадает.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В новокузнецком музее запустили квест
Военный эксперт считает украинский танк
В реальном времени Илья Яббаров и Рита
Учёные на просторах Млечного пути
Экс-участник «Дома-2» Алексей Самсонов
Валерий Блюменкранц познакомил Ирину
В Сети появилось первое фото
В Пензе мужчина забил до смерти
Юлия Барановская показала в Instagram
Саша Черно выбрала себе автомобиль, на
Honda в России представит обновленную
На юго-востоке Москвы неизвестные
Алена Савкина опровергла информацию о
Oppo F11 Pro с выдвижной камерой
Яна Рудковская поделилась архивной
Эксперты назвали пять самых продаваемых
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков
Владимир Машков намерен уйти из кино
Ольга Бузова раскритиковала
Представлен мощный катер в стиле
Ирина Пинчук, Захар Саленко и Саша
Участник «Дома-2» Роман Капаклы
В Санкт-Петербурге капитан судна
Цена на смартфон Xiaomi Mi 8 SE
Николай Басков мечтает на несколько
Владимир Пресняков не получил
Орландо Блум сделал Кэти Перри
Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко
Ученые: Чувство благодарности меняет
Валерий Блюменкранц признался, что
Просмотреть все новости