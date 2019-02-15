Алена Савкина опровергла информацию о том, что назвала сына Кириллом





Эту обязанность на себя решила взять Татьяна Владимировна Африкантова. В социальной сети Instagram женщина заявила, что Ольга Рапунцель в личной беседе проболталась ей, что младшая сестра назвала мальчика Кириллом.Многим пользователям не понравилось то, что мама Марины Африкантовой ради «хайпа» лезет в чужую семью, однако они согласились с тем, что имя очень хорошее.Сама Алена несколько дней не комментировала эту информацию, однако вчера все же решила расставить все точки. Она сообщила, что пока не готова назвать настоящее имя малыша, но его однозначно зовут не Кирилл.Новоиспеченный отец Илья Яббаров, который в реальном времени уже прилетел с Острова любви и увидел сына, тоже не признается, как бывшая возлюбленная назвала их ребенка, однако намекает на то, что имя у него православное.Стоит отметить, что после того, как Савкина опровергла слухи о том, что мальчика зовут Кирилл, в Сети стали говорить, что его назвали Львом. Однако если верить словам Яббарова, то этот вариант отпадает.