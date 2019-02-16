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Елена Малышева в программе Басте назвала рэп сложным жанром современной поэзии

В недавнем интервью в шоу Басты Елена Малышева отвечала на провокационные вопросы. Телеведущая рассказала о влиянии рэпа на психическое здоровье человека.
Елена Малышева в программе Басте назвала рэп сложным жанром современной поэзии

Одна из самых известных докторов сообщила, что за многолетнюю практику еще ни разу не наблюдала связи между рэп-музыкой и психикой человека. Она отметила, что нет ни одного доказательства, что такое музыкальное направление способно негативно сказаться на здоровье, а также вызвать какие-либо отклонения.

Малышева также не считает такое творчество чем-то отрицательным. Она заявила, что рэп является очень сложным жанром современной поэзии. По ее мнению, одним из первооткрывателей подобного речитатива был Владимир Маяковский.

В завершение темы Баста показал телеведущей снимок современного представителя рэп-течения под псевдонимом Face и попросил сделать врачебное заключение о его здоровье по внешним признакам. Елена Малышева заверила, что состояние музыканта находится в норме.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 01:11

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