Елена Малышева в программе Басте назвала рэп сложным жанром современной поэзии





Одна из самых известных докторов сообщила, что за многолетнюю практику еще ни разу не наблюдала связи между рэп-музыкой и психикой человека. Она отметила, что нет ни одного доказательства, что такое музыкальное направление способно негативно сказаться на здоровье, а также вызвать какие-либо отклонения.Малышева также не считает такое творчество чем-то отрицательным. Она заявила, что рэп является очень сложным жанром современной поэзии. По ее мнению, одним из первооткрывателей подобного речитатива был Владимир Маяковский.В завершение темы Баста показал телеведущей снимок современного представителя рэп-течения под псевдонимом Face и попросил сделать врачебное заключение о его здоровье по внешним признакам. Елена Малышева заверила, что состояние музыканта находится в норме.