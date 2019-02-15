Ольга Бузова раскритиковала авиакомпанию «Аэрофлот»

По словам телезнаменитости, ее сегодняшнее выступление в городе Сыктывкар находится под угрозой срыва, так как нужная ей аппаратура до сих пор так и не была доставлена из Москвы в ее место пребывания.Несколько часов назад Бузова разместила в личном инста-блоге свежий Stories, в котором пожаловалась подписчикам на непрофессиональную работу авиакомпании «Аэрофлот». Ольга отметила, что только вчера вовсю хвалила эту авиакомпанию, однако сегодня у нее не хватает слов, чтобы выразить свое разочарование.Выяснилось, что чемоданы Бузовой не были доставлены в республику Коми только потому, что в самолете не хватило места для них. Теперь Ольга не знает, что ей делать, ведь через 7 часов у нее выступление, а «голоса и ушей» с ней нет.Также поющая телеведущая решила отметить, что всегда летает бизнес-классом, а это удовольствие не из самых дешевых. Из Москвы в Сыктывкар авиабилет Ольге обошелся в 40 тысяч рублей, при том, что эконом-класс стоит всего 10 тысяч рублей.Нужно сказать, что интернет-пользователи вспомнили, как только вчера Бузова вовсю хвасталась платиновой картой, которую ей вручила авиакомпания «Аэрофлот». Тогда же Ольга в очередной раз призналась фолловерам, что даже в своем райдере указала, что летает самолетами только этой авиакомпании.