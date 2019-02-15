Учёные на просторах Млечного пути открыли редкую чёрную дыру





Группой японских научных деятелей в ходе проведённого анализа радиоизлучений в Млечном пути была обнаружена чёрная дыра, имеющая размеры Юпитера. По словам экспертов, ряд характеристик оказался для таких объектов довольно необычным. Чёрные дыры различных размеров невозможно увидеть, так как за счёт своей гравитации они поглощают даже свет. Их можно определить за счёт определённых косвенных признаков. Речь идёт о движении прочих космических объектов непосредственно вокруг «невидимого», а также массивного центра. Такие признаки помогли экспертам из Японии получить свидетельства наличия чёрной дыры во время наблюдений за всевозможными газовыми скоплениями Млечного пути. Так как в данной части космического пространства не наблюдалось объекта, который подходит по размерам и поглощает свет, учёными было предположено, что данный феномен лучше всего пояснит данный феномен.Учёные смогли измерить массу данного необычного космического объекта, оказавшуюся больше массы Солнца приблизительно в 32 000 раз. По словам экспертов, данный показатель является очень необычным, потому что массивные чёрные дыры тяжелее Солнца приблизительно в 2 раза, а сверхмассивные - больше чем в 100 000 раз. В теории должны существовать чёрные дыры, обладающие «промежуточной» массой.Однако по сей день учёные не смогли доказать существование таких объектов. Научные деятели провели исследования в чилийской пустыне Атакама. Там размещается комплекс мощнейших современных радиотелескопов ALMA.