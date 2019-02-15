NASA ускорит разработку кораблей для полёта на Луну в 2028 году





В NASA подтвердили, что предстоящая миссия на Луну пройдёт в ускоренном режиме, и корабли построят быстрее предполагаемых сроков. Организация планирует отправить на спутник не только роботов, но и людей. Для этого в 2024 году начнутся испытания космического судна, а в 2028 его запустят.В марте NASA начнёт конкурс на лучший макет корабля, куда приглашает государственные и частные компании, такие как SpaceX, Boeing, Blue Origin, Lockheed Martin и так далее. Отметим, что недавно на Луну приземлился зонд "Чанъэ-4". Китайские специалисты планировали посадить аппарат в кратер Карман, но он сел в бассейне Эйткена у Южного полюса на тёмной стороне спутника.Учёные выяснят, можно ли создать на Луне в условиях гравитации полноценную экосистему. Европейское агентство ESA также готовит астронавтов к миссии в космосе. Последних высадили на вулкан в скафандрах для тренировки работы с электроникой и инструментами.