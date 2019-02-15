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В Санкт-Петербурге капитан судна Балтфлота найден с простреленной головой

В Калининском районе города Санкт-Петербург был найден с простреленной головой капитан судна Балтийского военного флота. Инцидент произошел 14 февраля. Согласно сведениям источника в правоохранительных органах, выстрел был сделан из охотничьего ружья.
В Санкт-Петербурге капитан судна Балтфлота найден с простреленной головой

О трагедии полиции сообщила 62-летняя жена капитана морского судна Балтийского военного флота вечером, в День святого Валентина. Правоохранители прибыли на место происшествия и нашли в квартире тело 64-летнего капитана с пулевым отверстием в голове. Оружие ТОЗ-34, из которого был сделан выстрел, принадлежало погибшему.

Рядом с трупом на полу был найден пропуск в одну из частей Кронштадского морфлота на судно под названием "Кексгольм". Жена петербуржца рассказала: в тот вечер избранник пришел домой, будучи выпившим, а затем закрылся в своей комнате.

Сотрудники СК в настоящее время занимаются выяснением причин и обстоятельств смерти мужчины. Подробности происшествия пока не известны.



 
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Происшествия
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:58

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