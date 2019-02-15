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Яна Рудковская поделилась архивной фотографией со своего венчания

На своей страничке в Instagram Яна Рудковская поделилась фотографией из своего архива. На ней она запечатлена с Евгением Плющенко во время венчания.
Яна Рудковская поделилась архивной фотографией со своего венчания

Пара обвенчалась осенью 2017 года в одном из храмов Москвы. Наряд у продюсера был в нежно-розовых тонах. Она выбрала платье от известного французского дизайнера. Фигурист же был одет в классический черный костюм с белой рубашкой.

Супруги приняли решение о венчании спустя 8 лет официального брака. У них подрастает шестилетний сын Александр, который уже начал повторять успехи в фигурном катании за своим отцом. У Рудковской есть еще один сын Николай от первого брака, которому на данный момент исполнилось 16 лет.

Недавно в комментариях одна из подписчиц отметила, что звезде очень повезло с первым супругом Виктором Батуриным. Яна Рудковская негативно восприняла такое заявление и вступила в спор с девушкой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:24

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