Яна Рудковская поделилась архивной фотографией со своего венчания

Пара обвенчалась осенью 2017 года в одном из храмов Москвы. Наряд у продюсера был в нежно-розовых тонах. Она выбрала платье от известного французского дизайнера. Фигурист же был одет в классический черный костюм с белой рубашкой.Супруги приняли решение о венчании спустя 8 лет официального брака. У них подрастает шестилетний сын Александр, который уже начал повторять успехи в фигурном катании за своим отцом. У Рудковской есть еще один сын Николай от первого брака, которому на данный момент исполнилось 16 лет.Недавно в комментариях одна из подписчиц отметила, что звезде очень повезло с первым супругом Виктором Батуриным. Яна Рудковская негативно восприняла такое заявление и вступила в спор с девушкой.