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Эксперты назвали пять самых продаваемых автомобилей 2018 года в России

Эксперты выяснили, какие пять автомобилей стали лидерами продаж 2018 года в России. Рейтинг возглавила Lada Vesta.
Эксперты назвали пять самых продаваемых автомобилей 2018 года в России

По данным АЕБ (Ассоциации европейского бизнеса), лидирующую позицию Lada Vesta заняла, поскольку в прошлом году продано более 108 000 экземпляров. Если сравнивать с 2017 годом, то спрос на данную модель вырос на 40%. Второе место заняла Lada Granta, ее владельцами стали более 106 000 человек. В сравнении с позапрошлым годом прирост составляет 13%. Третье место занимает модель от южнокорейского производителя Kia Rio, которая продалась в количестве 100 148 единиц. Здесь прирост немного меньше – 4%.

И две замыкающие модели - это Hyundai Creta и Hyundai Solaris. Первой владеют почти 67 600 человек, а второй - около 65 600. В целом, количество проданных единиц легковых транспортных средств составило 1,8 млн.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:19

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