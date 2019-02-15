Ирина Пинчук, Захар Саленко и Саша Черно сообщили, что от них массово продолжают отписываться в Instagram

«Ну, конечно.. Не занимались они накруткой!», - пишут в Сети.





Не секрет, что на сегодняшний день в социальных сетях существует масса различных программ, с помощью которых можно накрутить огромнейшее количество лайков и подписчиков. Более того, известно, что некоторое количество аккаунтов создавалось на самом деле не живыми людьми, а ботами.Первым пропажу 23 тысяч подписчиков заметил Захар Саленко, который тут же разместил у себя на страничке в Instagram в Stories запись, где поинтересовался у поклонников, что происходит и почему за ночь от него отписалось такое большое количество людей.После Саленко у себя в инста-блоге разместила публикацию Ирина Пинчук. По словам новой возлюбленной Валерия Блюменкранца, от нее за «15 минут» отписалось 14 тысяч пользователей. Оказывается, брюнетка до сих пор так и не поняла, что происходит, так как накруткой подписчиков никогда «не занималась».Затем «печальной» новостью поделилась с фанатами и Александра Черно. Оказывается, что от супруги Иосифа Оганесяна за ночь отписалось 9 тысяч пользователей.Нужно сказать, что интернет-пользователи не стали подбирать выражений и поспешили объяснить участникам «Дома-2», что они сами виноваты в том, что потеряли подписчиков.