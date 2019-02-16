Бестселлер Samsung Galaxy M20 выходит на европейский рынок





Неофициальные источники, которые обнаружили в базе данных операционные системы для ряда европейских стран, сообщили, что Samsung Galaxy M20 вскоре выйдет за пределы азиатского рынка. Как известно, бюджетная обновлённая серия гаджетов Galaxy M вывела южнокорейскую компанию в ТОПы продаж. По соотношению стоимости и качества устройства Samsung не уступают таким конкурентам, как Huawei и Xiaomi.Активно Galaxy M20 раскупают в Индии, однако в скором времени они могут появиться и в Европе. Готовятся прошивки для пользователей из Германии, Италии и Испании. Не исключено, что в этих странах цена на устройство несколько вырастет, как это случилось с бюджетными моделями Xiaomi.Несколько месяцев спустя Galaxy M20 может выйти и в России, однако Samsung этого пока не подтверждает. Напомним, что бюджетный смартфон снабжён экраном Infinity-V, батареей ёмкостью 5000 мАч и сверхширокоугольной камерой.