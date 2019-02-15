Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко беременна

Несколько часов назад Екатерина сообщила подписчикам радостную новость. Не секрет, что сестры-близняшки Колисниченко являются одними из самых ярких бывших участниц реалити-шоу «Дом-2». Вполне вероятно, что именно поэтому за личной жизнью именно этих девушек так внимательно следят многочисленные телезрители.Напомним, что Екатерина не так давно официально развелась со своим первым супругом, но спустя несколько дней призналась, что опять выходит замуж. Впрочем, показывать своего нового возлюбленного красавица по-прежнему не спешит, так как придерживается мнения, что «счастье любит тишину».И вот считанные часы назад Колисниченко-младшая решила немного приоткрыть завесу тайны вокруг своей личной жизни. Девушка опубликовала у себя на страничке в Instagram новую фотографию, на которой она запечатлена с заметно округлившимся животиком.По словам Екатерины, именно 14 февраля, в День всех влюбленных, она решила сообщить поклонникам, что совсем скоро станет мамой. Также в своем посте Колисниченко-младшая обратилась к своему новому избраннику, которого поблагодарила за то, что он показал ей Париж в такой чудесный праздник.К слову, сейчас Екатерина продолжает принимать поздравления, которыми ее подписчики просто-таки забросали будущую мамочку.