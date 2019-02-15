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Валерий Блюменкранц признался, что начал изменять Тате Абрамсон, чтобы «поставить точку в отношениях»

Звезда телепроекта «Дом-2» Валерий Блюменкранц сделал неожиданное признание. По словам экс-супруга Таты Абрамсон, он начал изменять жене только потому, что не знал, как по-другому поставить точку в их отношениях.
Валерий Блюменкранц признался, что начал изменять Тате Абрамсон, чтобы «поставить точку в отношениях»

Не секрет, что несколько месяцев назад Блюменкранц и Абрамсон наконец-таки перестали быть законными супругами. По мнению многочисленных телезрителей, бывшие влюбленные из-за того, что их чувства давно друг к другу прошли и они вместе жили только ради общей наследницы, мучили не только себя, но и малышку Бетти.

Несколько часов назад в интернете появилось очередное интервью с Валерием, в котором он поспешил объяснить, почему же начал изменять Тате. По словам Блюменкранца, он просто не видел другого выхода. Также участник «Дома-2» рассказал о том, что все-таки смог наладить с бывшей женой отношения, несмотря на его неоднократные измены. На данный момент Тата совершенно спокойно относится к тому, что Валерий пишет или звонит ей, чтобы поинтересоваться, как дела у Бетти.
Валерий Блюменкранц признался, что начал изменять Тате Абрамсон, чтобы «поставить точку в отношениях»

«Я вижусь с Бетти 2-3 раза в неделю», - сообщил Блюменкранц.

Не смог Валерий не затронуть и тему своей новой девушки – Иры Пинчук. По словам мужчины, он хочет создать с длинноволосой красавицей настоящую семью и именно поэтому не так давно познакомился с ее родителями, а сейчас планирует поездку в свой родной город к своим родственникам.

«Она милая, нежная, очень воспитанная, сдержанная, хозяйственная (мне это очень нравится)..», - отметил Валерий.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:21

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