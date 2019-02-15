Мария Шукшина получила во сне «весточку с того света» от Сергея Кушнерева
Артистка рассказала, что во сне видела Сергея Кушнерева, создателя передачи «Жди меня» который умер 2 года назад. Актриса поделилась подробностями своего сна, в котором мужчина хвалил ее. Шукшина признается, что Кушнерев всегда был скуп на похвалу, а значит, сейчас в жизни она делает все правильно.
Знаменитость упомянула в подписи к публикации протоиерея Алексея, от которого у нее осталась духовная литература. Актриса решила перечитать очень значимые для нее строчки, частью из которых поделилась с подписчиками.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
#марияшукшина Мне вчера поздно вечером весточка была с того света. От почившего недавно нашего дорогого протоиерея Алексея. Листая сохраненные тексты той духовной литературы, которую он нам, своим духовным чадам, частенько скидывал, наткнулась на потрясающие поучения старца Фаддея Витовницкого (1914-2003): "Тяжело жить с ближними, если мы пускаемся в мысленную войну с ними. Не достаточно только воздерживаться от открытой войны словами и делами. Не вступайте даже в мысленную войну с ними. От этого теряется мир в душе и любовь к ближним. Не нужно ближним противопоставляться, ни убеждать их. Это бесполезно. Можете вы и на голове стоять перед ними и ничего не достигнете. Ближних нужно только любить, ради Господа. Господь и в них (неверующих), ибо, если бы Он не был в них, разве бы они вообще и были живы?! Не придавайте такого значения внешним событиям. Больше будьте внутри, в сердце, с Господом, а их оставьте. Вы только будьте приветливы, и тихи, и ласковы со всеми, и не обращайте внимание на остальное.<...> Когда злой дух видит, что какой-то человек угождает Богу и достигает успехов в добре, тогда он проникает в сердце других людей и создает их не расположение в отношении этого Божиего человека. Эти люди чувствуют зависть к нему и под влиянием демона совершает многие пакости, разносят дурные слухи о нём и клевещут, мешают ему в работе… Они завидуют своему брату, так как не знают, что дух злобы занял позицию в их сердце. <...> Людям стало милее зло, нежели добро. Падшая природа! Легче подумать худо, нежели хорошо. Но когда человек подумает дурно, ему нет ни мира, ни покоя от таких мыслей.".... P.S: А сегодня ночью мне приснился Сережа Кушнерев, он умер 2 года назад 54-х лет от роду, и именно он создал программу "Жди меня". Во сне мы были на съёмках нашей передачи и он хвалил меня. Я проснулась такая радостная, потому что все, кто работал с Сережей знают, как редко он это делал, как скуп был на похвалу... Значит, все делаю правильно, подумала я, и мощная поддержка и утешение приходит мне оттуда! А что может быть радостнее?! Слава Богу за всё! С праздником Сретения Господня! Храни Вас Бог! #мирвсем