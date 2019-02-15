Мария Шукшина получила во сне «весточку с того света» от Сергея Кушнерева

Артистка рассказала, что во сне видела Сергея Кушнерева, создателя передачи «Жди меня» который умер 2 года назад. Актриса поделилась подробностями своего сна, в котором мужчина хвалил ее. Шукшина признается, что Кушнерев всегда был скуп на похвалу, а значит, сейчас в жизни она делает все правильно.Знаменитость упомянула в подписи к публикации протоиерея Алексея, от которого у нее осталась духовная литература. Актриса решила перечитать очень значимые для нее строчки, частью из которых поделилась с подписчиками.