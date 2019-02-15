Владимир Пресняков не получил приглашение на юбилейный концерт Аллы Пугачевой





Как признается сам Владимир Пресняков, ему придется идти на концерт по билету, если приглашение в его руках так и не окажется. Как сообщается, с этим также могут возникнуть проблемы, поскольку их раскупили чуть ли ни в первый день старта продаж, а алчные перекупщики просят не меньше 270 000 рублей за место в партере.Владимир Пресняков был женат на старшей наследнице Аллы Пугачевой, Кристине Орбакайте более 10 лет, в их браке на свет появился Никита Пресняков.