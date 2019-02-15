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Владимир Пресняков не получил приглашение на юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Знаменитый российский певец Владимир Пресняков-младший не получил приглашение на юбилейный концерт Аллы Пугачевой, который состоится в Кремле 17 апреля. Артист долгих 11 лет был зятем Примадонны отечественной эстрады.
Владимир Пресняков не получил приглашение на юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Как признается сам Владимир Пресняков, ему придется идти на концерт по билету, если приглашение в его руках так и не окажется. Как сообщается, с этим также могут возникнуть проблемы, поскольку их раскупили чуть ли ни в первый день старта продаж, а алчные перекупщики просят не меньше 270 000 рублей за место в партере.
Владимир Пресняков не получил приглашение на юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Владимир Пресняков был женат на старшей наследнице Аллы Пугачевой, Кристине Орбакайте более 10 лет, в их браке на свет появился Никита Пресняков.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 17:36

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