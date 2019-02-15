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Орландо Блум сделал Кэти Перри предложение руки и сердца в День святого Валентина

Английский известный киноактер Ордандо Блум с американской певицей Кэти Перри решили после 3-летних взаимоотношений официально зарегистрировать свой брак. На день влюбленных артистом было сделано вокалистке предложение.
Орландо Блум сделал Кэти Перри предложение руки и сердца в День святого Валентина

Кэти лично рассказала поклонникам о помолвке в своем Instagram-аккаунте. Исполнительница песен выложила фото, где показывает кольцо. Ордандо выбрал для возлюбленной украшение, которое имело восемь бриллиантов белого цвета, обрамляющих большой малиновый камень.

Публикация в течение трех часов собрала около 649 тысяч отметок «Мне нравится» и более 8,8 тысяч комментариев. Подписчики Перри стали поздравлять знаменитость, умиляясь романтичным поступком Блум. Стоит отметить, что ранее актер состоял в браке с австралийской супермоделью Мирандой Керр, которая подарила Орландо сына.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:33

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