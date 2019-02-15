Орландо Блум сделал Кэти Перри предложение руки и сердца в День святого Валентина

Кэти лично рассказала поклонникам о помолвке в своем Instagram-аккаунте. Исполнительница песен выложила фото, где показывает кольцо. Ордандо выбрал для возлюбленной украшение, которое имело восемь бриллиантов белого цвета, обрамляющих большой малиновый камень.Публикация в течение трех часов собрала около 649 тысяч отметок «Мне нравится» и более 8,8 тысяч комментариев. Подписчики Перри стали поздравлять знаменитость, умиляясь романтичным поступком Блум. Стоит отметить, что ранее актер состоял в браке с австралийской супермоделью Мирандой Керр, которая подарила Орландо сына.