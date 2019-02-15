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В Новой Москве мужчина до смерти избил собственную мать

Сотрудникам полиции удалось задержать москвича по подозрению в избиении собственной матери до смерти в ТиНАО. Соответствующие сведения были получены благодаря информации представителя правоохранительных органов.
В Новой Москве мужчина до смерти избил собственную мать

Заявление о том, что в одной из квартир Троицка находится тело мертвой женщины, поступило на пульт право охранителей 13 февраля, вечером. Приехавшие на вызов стражи порядка выяснили, что труп принадлежит безработной москвичке 1968 года рождения.

Специалисты смогли установить: потерпевшая умерла из-за потери большого количества крови, что было вызвано различными травмами тела. Судмедэксперты также обнаружили множественные переломы ребер, разрывы легких, правой почки и печени. При таких серьезных внутренних повреждениях женщина не смогла бы выжить.

По подозрению в преступлении был арестован 28-летний сын погибшей. Если вина молодого человека будет доказана, ему предстоит понести наказание согласно статье УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть потерпевшего по неосторожности.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:08

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