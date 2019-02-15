Юлия Барановская показала в Instagram букет от нового ухажёра

Барановская, скрывающая от общественности личную жизнь, намекнула фанатам на новые отношения, показав букет к 14 февраля. Фотография розовых и белых роз появилась в Stories телеведущей с подписью "Любовь нечаянно нагрянет". Объяснять изменения в своей личной жизни знаменитость не стала, однако у её читателей появилось несколько версий происходящего.Одни подписчики поздравили Барановскую с новым романом, однако другие заподозрили, что она вновь сошлась с бывшим мужем. Напомним, что вот уже 6 лет ведущая воспитывает троих детей одна после развода с Андреем Аршавиным.Футболист состоял в отношениях с супругой Алисой Казьминой, которой недавно дал очередной развод. После этого впервые за долгие годы Аршавин пожелал встретиться со своими детьми, чему Барановская препятствовать не стала.Как думают поклонники ведущей, поступок спортсмена также обоснован его желанием вернуться в семью и помириться с бывшей женой. Так, букет подарил Барановской именно Аршавин.