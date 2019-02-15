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Юлия Барановская показала в Instagram букет от нового ухажёра

Юлия Барановская показала подписчикам в Instagram роскошный букет от нового ухажёра. Ведущая пошутила, что к ней нечаянно нагрянула любовь.
Юлия Барановская показала в Instagram букет от нового ухажёра

Барановская, скрывающая от общественности личную жизнь, намекнула фанатам на новые отношения, показав букет к 14 февраля. Фотография розовых и белых роз появилась в Stories телеведущей с подписью "Любовь нечаянно нагрянет". Объяснять изменения в своей личной жизни знаменитость не стала, однако у её читателей появилось несколько версий происходящего.

Одни подписчики поздравили Барановскую с новым романом, однако другие заподозрили, что она вновь сошлась с бывшим мужем. Напомним, что вот уже 6 лет ведущая воспитывает троих детей одна после развода с Андреем Аршавиным.

Футболист состоял в отношениях с супругой Алисой Казьминой, которой недавно дал очередной развод. После этого впервые за долгие годы Аршавин пожелал встретиться со своими детьми, чему Барановская препятствовать не стала.
Юлия Барановская показала в Instagram букет от нового ухажёра

Как думают поклонники ведущей, поступок спортсмена также обоснован его желанием вернуться в семью и помириться с бывшей женой. Так, букет подарил Барановской именно Аршавин.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:54

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