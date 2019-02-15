Очередная ссора Ильи Яббарова и Риты Ларченко чуть не закончилась потасовкой
Бывший избранник Алены Рапунцель-младшей Илья Яббаров в очередной раз поскандалил со своей новой девушкой Маргаритой Ларченко.
Как стало известно, перед вылетом в Россию из Сейшельских островов Яббаров настолько сильно поссорился с Ларченко, что чуть не подрался с ней.
Всем известно, что 7 февраля 2019 года экс-возлюбленная Ильи впервые стала мамой. Алена родила сына. Эта новость настолько сильно обрадовала Яббарова, что он тут же отпросился у руководства «Дома-2» вернуться в Москву, чтобы присутствовать на выписке Рапунцель-младшей с роддома.
Считанные часы назад в социальных сетях появился видеоролик, который свидетельствует о том, что перед самим вылетом в Россию Яббаров серьезно поскандалил с Ларченко. На записи запечатлено, как Илья и Маргарита начинают ругаться на Лобном месте, после чего девушка заявляет, что намерена покинуть съемочную площадку.
Впрочем, по пути в свои апартаменты Ларченко не стала молчать и то и дело выкрикивала Яббарову различные «любезности». В определенный момент счастливому отцу надоело слушать то, что произносит его женщина. В результате Илья резко сорвался и побежал догонять Риту, чтобы наброситься на нее с кулаками.
Вслед за участником «Дома-2» побежали некоторые ребята, которые явно хорошо понимали, что Яббаров хочет не погладить Ларченко по голове за ее высказывания в его адрес. К слову, как закончился конфликт между Ильей и Ритой, до сих пор неизвестно.
Как стало известно, перед вылетом в Россию из Сейшельских островов Яббаров настолько сильно поссорился с Ларченко, что чуть не подрался с ней.
Всем известно, что 7 февраля 2019 года экс-возлюбленная Ильи впервые стала мамой. Алена родила сына. Эта новость настолько сильно обрадовала Яббарова, что он тут же отпросился у руководства «Дома-2» вернуться в Москву, чтобы присутствовать на выписке Рапунцель-младшей с роддома.
Считанные часы назад в социальных сетях появился видеоролик, который свидетельствует о том, что перед самим вылетом в Россию Яббаров серьезно поскандалил с Ларченко. На записи запечатлено, как Илья и Маргарита начинают ругаться на Лобном месте, после чего девушка заявляет, что намерена покинуть съемочную площадку.
Впрочем, по пути в свои апартаменты Ларченко не стала молчать и то и дело выкрикивала Яббарову различные «любезности». В определенный момент счастливому отцу надоело слушать то, что произносит его женщина. В результате Илья резко сорвался и побежал догонять Риту, чтобы наброситься на нее с кулаками.
Вслед за участником «Дома-2» побежали некоторые ребята, которые явно хорошо понимали, что Яббаров хочет не погладить Ларченко по голове за ее высказывания в его адрес. К слову, как закончился конфликт между Ильей и Ритой, до сих пор неизвестно.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:00