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Honda в России представит обновленную версию кроссовера Pilot 2019

Представители компании Honda представят в рамках авторынка России обновленную версию кроссовера Pilot 2019. Авто оснащается новым передним бампером со специальной хромированной радиаторной решеткой, новыми дисками и хромированными элементами.
Honda в России представит обновленную версию кроссовера Pilot 2019

Авто любой комплектации наделяют светодиодными фарами ближнего света, дневными ходовыми огнями, противотуманными LED-фарами. В число обновлений салона вошли широкие откидные подлокотники, предназначенные для переднего пассажира, а также водителя. Обновленная Honda Pilot оснащается интеллектуальной полноприводной системой со специальным управляемым тяговым вектором типа iVTM-4, современной интеллектуальной современной системой тягового управления типа ITM, которая обеспечивает выбор определённых режимов движения. Речь идёт о стандартном режиме, езде по грязи, снегу либо песку.

На сегодняшний день полноразмерную версию «кросса» Pilot предлагают в рамках отечественного рынка от 3 124 900 до 3 724 900 руб. Все комплектации получили трёхлитровые силовые агрегаты на 249 лошадиных сил.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:42

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