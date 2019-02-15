Honda в России представит обновленную версию кроссовера Pilot 2019





Авто любой комплектации наделяют светодиодными фарами ближнего света, дневными ходовыми огнями, противотуманными LED-фарами. В число обновлений салона вошли широкие откидные подлокотники, предназначенные для переднего пассажира, а также водителя. Обновленная Honda Pilot оснащается интеллектуальной полноприводной системой со специальным управляемым тяговым вектором типа iVTM-4, современной интеллектуальной современной системой тягового управления типа ITM, которая обеспечивает выбор определённых режимов движения. Речь идёт о стандартном режиме, езде по грязи, снегу либо песку.На сегодняшний день полноразмерную версию «кросса» Pilot предлагают в рамках отечественного рынка от 3 124 900 до 3 724 900 руб. Все комплектации получили трёхлитровые силовые агрегаты на 249 лошадиных сил.