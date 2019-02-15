Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков провел романтический вечер с супругой

Молодые люди не любят афишировать свои отношения и редко делятся совместными снимками. На своих страничках в социальных сетях супруги делятся, в основном, личными фотографиями и планами касательно творчества.В честь дня влюбленных пара провела вместе вечер в ресторане с шампанским и разными блюдами. В своем Instagram Алена Краснова поделилась кадрами свидания с мужем.Ранее пара провела зимний отпуск на острове Бали. Изначально подписчики были уверены, что девушка отдыхала без Никиты Преснякова, однако позже они опубликовали единственную совместную фотографию, чтобы успокоить поклонников.