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Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков провел романтический вечер с супругой

Внук Аллы Пугачевой отметил День Святого Валентина со своей супругой. Никита Пресняков пригласил возлюбленную Алену Краснову на романтический вечер в ресторан.
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков провел романтический вечер с супругой

Молодые люди не любят афишировать свои отношения и редко делятся совместными снимками. На своих страничках в социальных сетях супруги делятся, в основном, личными фотографиями и планами касательно творчества.
Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков провел романтический вечер с супругой

В честь дня влюбленных пара провела вместе вечер в ресторане с шампанским и разными блюдами. В своем Instagram Алена Краснова поделилась кадрами свидания с мужем.

Ранее пара провела зимний отпуск на острове Бали. Изначально подписчики были уверены, что девушка отдыхала без Никиты Преснякова, однако позже они опубликовали единственную совместную фотографию, чтобы успокоить поклонников.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:18

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