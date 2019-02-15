Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков провел романтический вечер с супругой
Внук Аллы Пугачевой отметил День Святого Валентина со своей супругой. Никита Пресняков пригласил возлюбленную Алену Краснову на романтический вечер в ресторан.
Молодые люди не любят афишировать свои отношения и редко делятся совместными снимками. На своих страничках в социальных сетях супруги делятся, в основном, личными фотографиями и планами касательно творчества.
В честь дня влюбленных пара провела вместе вечер в ресторане с шампанским и разными блюдами. В своем Instagram Алена Краснова поделилась кадрами свидания с мужем.
Ранее пара провела зимний отпуск на острове Бали. Изначально подписчики были уверены, что девушка отдыхала без Никиты Преснякова, однако позже они опубликовали единственную совместную фотографию, чтобы успокоить поклонников.
Молодые люди не любят афишировать свои отношения и редко делятся совместными снимками. На своих страничках в социальных сетях супруги делятся, в основном, личными фотографиями и планами касательно творчества.
В честь дня влюбленных пара провела вместе вечер в ресторане с шампанским и разными блюдами. В своем Instagram Алена Краснова поделилась кадрами свидания с мужем.
Ранее пара провела зимний отпуск на острове Бали. Изначально подписчики были уверены, что девушка отдыхала без Никиты Преснякова, однако позже они опубликовали единственную совместную фотографию, чтобы успокоить поклонников.
ШоуБиз
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 18:18