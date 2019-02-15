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В Сети появилось первое фото флагманского планшета Galaxy Tab S5E

Известный инсайдер Эван Бласс в личном блоге соцсети Twitter показал снимок еще не презентованного официально флагманского планшета от южнокорейской компании Samsung. Новый Galaxy Tab S5E получил тонкие рамки и лишился «домашней» кнопки.
В Сети появилось первое фото флагманского планшета Galaxy Tab S5E

Если верить фотографии, то новый Galaxy Tab S5E имеет схожесть с другими планшетами от Samsung, такими как iPad Pro 2018 и Galaxy Tab S4. На тыльной стороне корпуса видно, что у основной камеры нет вспышки, а внизу надпись «Sound by AKG». Что касается датчика отпечатка пальцев, то он расположен на боковой грани планшета, а в верхней и нижней части установлены антенны LTE.

Возможно, Samsung Galaxy Tab S5E увидит свет на презентации в Сан-Франциско, США, 20 февраля. Именно там назначен анонс линейки флагманских смартфонов Galaxy S10.



 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 19:06

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